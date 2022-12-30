Общество

Психолог назвала правила дарения подарков детям на Новый год

Как правильно дарить подарки детям на Новый год рассказала психолог Ирина Леонова. Она порекомендовала не отказывать ребенку в желаемой вещи, которую взрослые могут считать ненужной и неполезной.

«Правда такова, что никогда полезные подарки не были хороши для детей. Я ни разу не видела современного ребенка, который был бы счастлив очень полезному подарку. Если ребенок просит, на ваш взгляд, безделушку, так подарите ему эту безделушку! Почему нет? Главное, чтобы эта вещь сделала его счастливым», — призвала эксперт в интервью «Мосленте».

В случае, если у родителей не хватает денег на покупку «заказанного» у Деда Мороза подарка, психолог рекомендует выйти из этой ситуации креативно. По ее словам, следует сказать ребенку, что Дед Мороз позвонил лично и сообщил, что его бюджет на подарки детям ограничен и он не сможет выполнить такую просьбу. Далее следует попросить ребенка написать новое письмо, в котором он попросит подарить ему что-то другое, что сможет его порадовать.