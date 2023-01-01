Общество

В России разрешили разводить кроликов и кур на дачных участках

В России с 1 января 2023 года вступает в силу закон, разрешающий разводить кур и кроликов на садовых участках.

Ранее за разведение сельскохозяйственных животных на дачных участках полагался штраф в размере 0,5-1% от кадастровой стоимости участка. Если она была не определена, то штраф мог составлять от 10 до 20 тысяч рублей, при этом массовых проверок почти не было.

Теперь гражданам законодательно разрешено использовать садовые и огородные земельные участки для выращивания сельскохозяйственной птицы и кроликов для собственных нужд при условии соблюдения земельного законодательства, ветеринарных норм и санитарно-эпидемиологических правил, пишет РИА Новости.

Тем не менее, по словам руководителя Saunin Law Practice Андрея Саунина, существующая практика наложения штрафов не претерпит больших изменений, так как по градостроительным нормам и правилам не все садовые участки будут относиться к тем землям, на которых допускается возведение курятников или крольчатников.