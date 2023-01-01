Общество

Родители детей-инвалидов в России смогут бесплатно находиться с ними в стационарах

Родители детей-инвалидов с 1 января смогут бесплатно находиться с ними в медицинских учреждениях, в том числе с предоставлением спального места и питания. Соответствующий федеральный закон вступает в силу 1 января.

Согласно документу, новая норма касается родителей всех детей, которым еще не исполнилось четыре года. Если ребенок старше четырех лет, то родитель сможет бесплатно находиться с ним в учреждении при наличии у него соответствующих медицинских показаний, пишет ТАСС.

Если ребенок-инвалид имеет «ограничения основных категорий жизнедеятельности второй или третьей степеней выраженности», то родитель может бесплатно находиться с ним в стационаре независимо от возраста.