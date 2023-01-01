Общество

Физики заявили, что открытие бутылки шампанского вызывает ударную волну

Пробка, которая вылетает из бутылки шампанского, образует ударную волну. К такому выводу пришли ученые из Реймского университета Шампань-Арденны во Франции.

В ходе исследования они открывали бутылки с шампанским и вели запись видео на специализированное оборудование. На основании полученных кадров специалисты провели расчеты. Они заметили, что во время открытия на кадрах была видна параллельная горлышку бутылки белая линия, сообщает «Федеральное агентство новостей».

«Это ударная волна, при которой газ выходит из бутылки со сверхзвуковой скоростью в течение тысячной доли секунды после ее открытия», — приводит слова ученых портал 20 minutes.

По словам экспертов, их исследование не стало революционным открытием. Однако им удалось выяснить несколько фактов, которые ранее оставались неизвестными.