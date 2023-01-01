Общество

До +6°C, мокрый снег и порывистый ветер прогнозируют в Псковской области 3 января

Облачная погода ожидается на территории Псковской области 3 января. Как сообщает Псковский гидрометцентр, ночью прогнозируются осадки, местами сильные: снег и мокрый снег, переходящий в дождь.

Местами будет гололед, налипание мокрого снега. Днем ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, вечером переходящие в снег. На дорогах образуется гололедица.

Синоптики прогнозируют юго-западный ветер со скоростью от 9 до 14 метров в секунду, днем – порывистый.

Температура по области ночью составит от -4 до +1 градуса, днём: от +1 до +6 градусов.

Атмосферное давление будет низким.