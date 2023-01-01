Общество

Экоактивисты облили краской здание итальянского Сената в Риме

Группа итальянских экоактивистов облила оранжевой краской фасад здания Сената Республики в Риме. Все участники акции были задержаны и находятся в столичном полицейском управлении.

Пять членов организации «Последнее поколение» были задержаны карабинерами, которые осуществляют охрану сенатского Дворца Мадама, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на местный новостной канал RaiNews24.

Причиной совершения данной акции в распространенном заявлении защитников окружающей среды названо «отчаяние, вызванное тревожными статистическими данными о начавшемся климатическом коллапсе». Кроме того, экоактивисты считают, что политики мира не заинтересованы в устранении того, что может стать «крупнейшим геноцидом в истории человечества».

Председатель Сената Республики Иньяцио Ла Русса выразил возмущение хулиганскими действиями. По его словам, нет никакого оправдания акту, который оскорбляет национальные госинституты. Спикер объявил, что во вторник состоится экстренное заседание руководящего совета верхней палаты парламента Италии.