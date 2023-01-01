Общество

Россиян предупредили об изменениях правил доставки пенсий

С 1 января в России вступили в силу поправки в «Правила выплаты пенсий», которые регламентируют порядок доставки денежных выплат пенсионерам. Как сообщает агентство экономической информации «Прайм» со ссылкой на доцента кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольгу Лебединской, меняется схема получения пенсии для тех граждан, кто получает выплаты через «Почту России», это затронет около 10,4 млн человек.

«Ранее у пенсионера была одна попытка получить деньги в назначенный день дома, а посещение врача или похороны соседа уважительной причиной для переноса прихода почтальона не считались. В случае отсутствия, за деньгами приходилось идти лично на почту или ждать следующего месяца. Допускался и другой вариант-выдача доверенности. Если пенсионер планировал длительную поездку, ему предлагали оформить перевод пенсии на сберкнижку или карту. Новый порядок сделал получение пенсии намного удобнее», — разъяснила специалист.

С Нового года это правило одного дня отменяется. «Теперь почтальон, в случае отсутствия получателя пенсии дома, обязан еще как минимум два раза прийти к нему, заранее известив его о визите. Крайняя дата — 25-е число каждого месяца, независимо от графика», — отметила Ольга Лебединская.

Но если в течение 6 месяцев пенсионера не бывает в дни доставки дома, то приносить ему пенсию прекращают и дальше он вынужден писать заявление в Пенсионный фонд о возобновлении.

Экономист также напомнила о том, что в январе 2023 года отделения и сотрудники «Почты России» будут работать по особому графику. Выходными днями для отделений почтовой связи станут только 1, 2 и 7 января, в остальное время, то есть 3, 4, 5 и 6 января почтовые отделения будут работать в обычном режиме.

Планируется и еще одно нововведение: с апреля 2023 года почта станет монопольными доставщиком пенсии в наличной форме, что увеличит число клиентов почтовой госкомпании на 1,5 млн человек.