Общество

Синий цвет и пожелание счастья: высчитано «среднестатистическое» поздравление с Новым годом

Аналитики ТАСС выявили «среднестатистическое поздравление» с Новым годом. Как сообщает издание, это — открытка синего цвета, пожелание счастья и эмодзи-снежинки. «К таким выводам мы пришли, проведя анализ 9,5 тыс. постов (8 тыс. текстовых поздравлений и 7,2 тыс. открыток) из 39 тематических групп соцсети «ВКонтакте» с 2009 по 2022 год», — конкретизируют в СМИ.



«Среднестатистические поздравления» по версии ТАСС в инфографике издания.

Для анализа цветовой палитры открыток, исследователи определили семь преобладающих тонов для каждого изображения, сгруппировав их затем в восемь основных цветовых групп. По итогам подсчётов лидируют тона синего, голубого и оранжевого; самые редкие — розовые.

Поясняя некоторые алгоритмы анализа текстовых сообщений, издание, в частности, отмечает, что существительные, не связанные напрямую с пожеланиями (год, день, жизнь, праздник, мороз, человек, подарок, елка, поздравление), в учет не брались. Слова-победители этого занимательного соревнования — «счастье», «друг» и «любовь». А самые популярные эмодзи в новогодних поздравлениях — снежинка, хлопушка с конфетти и наряженная елка.