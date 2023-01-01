Общество

Псковская область вошла в топ-5 на Северо-Западе по доступности отдыха на Рождество

Псковская область вошла в топ-5 на Северо-Западе России по доступности отдыха на Рождество. Рейтинг регионов по популярности и доступности отдыха на праздники составил портал бронирования Санатории-России.рф.

В Северо-Западном федеральном округе дешевле всего на Рождество поехать в санатории Республики Коми (3880 рублей в сутки), Ненецкого автономного округа (3900 рублей), Вологодской области (4100 рублей), Архангельской области (4300 рублей) и Псковской области (4330 рублей). Стоимость отдыха включает проживание, питание и лечебные процедуры.

Дороже всего в СЗФО обойдется пребывание в Рождественский праздник в санаториях Ленинградской области (5570 рублей в сутки), Карелии (5490 рублей) и Санкт-Петербурга (5120 рублей).

Для сравнения, новогоднее празднование в здравницах Краснодарского края (5730 рублей), а на курортах Кавказских Минеральных Вод в Ставропольском крае (5840 рублей).