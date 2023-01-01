Общество

Диетолог предостерегла от голодания после новогоднего застолья

Диетолог Татьяна Мещерякова заявила, что ни в коем случае нельзя садиться на жесткие диеты после новогоднего застолья. Об этом она сообщила РИА Новости. По ее словам, после большого количества еды и алкоголя организм уже находится в стрессе, а голодание может усугубить эту проблему.

Специалист посоветовала включить в меню супы, соки и овощи. При этом жирные продукты и сладкое на время стоит исключить.

Как отмечает «Газета.Ру», ранее врач-диетолог Елена Тихомирова перечислила полезные продукты, помогающие бороться с похмельем.Согласно ее рекомендациям, преодолеть похмелье помогут обильное питье, питание фруктами и кашами, а также прогулки на свежем воздухе.

По словам врача, от похмелья помогают клюквенные и брусничные морсы, кисломолочные напитки, такие как кефир и ряженка. Кроме того, следует больше двигаться, но не слишком активно, воспрещены бани, сауны и другие термические воздействия на организм.