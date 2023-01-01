Общество

Дед Мороз и Снегурочка поздравили с Новым годом детей сотрудников полиции

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции УМВД России по городу Пскову поздравили ребят с наступившим праздником, пожелали им здоровья, удачи и исполнения желаний. Полицейские вручили детям традиционные сладкие угощения, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по региону.

«Не обошлось и без веселого хоровода вокруг елки со Снегурочкой. Ребята были в восторге от этого общения. А родители сердечно поблагодарили коллег за теплые слова и внимание к детям. В ходе мероприятия Дед Мороз и Снегурочка не упустили возможности напомнить ребятам о мерах личной безопасности, соблюдении требований Правил дорожного движения», - рассказали в УМВД.

Добавим, что в рамках Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» на территории области проходит целый ряд мероприятий. Поддержать эту масштабную социальную акцию стражи правопорядка призвали всех неравнодушных жителей региона, представителей общественных организаций, а также средств массовой информации.