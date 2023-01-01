Общество

Путин поручил увеличить штат МЧС РФ почти на 15 тысяч человек

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о расширении штата МЧС России на почти 15 тысяч сотрудников. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«Установить предельную штатную численность Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий c 1 января 2023 года в количестве 303 107 единиц», — говорится в документе.

С 1 января следующего года планируется, что численность ведомства вырастет еще на четыре тысячи человек, до 307 101 единиц.

Последний раз штат МЧС России увеличивался в 2019 году до 288 565 единиц, передает «Газета.ру».