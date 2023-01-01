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Общество

Путин подписал указ о дополнительных соцгарантиях для военных

03.01.2023 21:41|Псков

Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных социальных гарантиях для военнослужащих, сотрудников Росгвардии и полиции, документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Так, семьям погибших во время спецоперации на Украине выплатят по пять миллионов рублей. Эта мера также применяется в том случае, если смерть наступила в течение года с момента увольнения со службы из-за увечья или заболевания, полученного при выполнении поставленных задач.

В свою очередь, для получивших ранение, травму или контузию предусмотрена выплата в размере трех миллионов.

В указе также уточняется, что получение этих средств не будет учитываться при начислении других социальных пособий и предоставлении иных мер социальной поддержки.

Кроме того, согласно документу, при назначении пенсий военнослужащим, сотрудникам Росгвардии и полиции, помогающим в охране государственной границы в зоне спецоперации, один день службы будет засчитываться за два, а время, проведенное ими на излечении при получении увечья, будет учитываться по формуле «один месяц службы за два».

Указ вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года.

Как отмечает РИА Новости, Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

Фото: kremlin.ru

Источник: Псковская Лента Новостей
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