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Российский врач назвала способ снять приступ мигрени без таблеток

Два самых распространенных вида головной боли – это мигрень и боль напряжения, которая может быть связана, например, со стрессом или неправильной позой во время работы, отметила кандидат медицинских наук, невролог, старший научный сотрудник Лаборатории патологии вегетативной нервной системы научно-исследовательского отдела неврологии Первого МГМУ имени Сеченова Ольга Котова. По ее словам, в первом случае избавиться от болезненных ощущений можно с помощью сна.

«Мигрень и головная боль напряжения – это два вида первичной головной боли, которые чаще всего встречаются у населения России. Если мы говорим про мигрень, то это очень выраженная пульсирующая головная боль, иногда с фотофобией, с тошнотой. При ней невозможно ни работать, ни учиться. Но если человеку с мигренью удается заснуть, то чаще всего он просыпается уже без головной боли. Сон снимает приступ мигрени. Поэтому хороший сон по ночам является профилактикой приступов мигрени», – объяснила Ольга Котова в интервью радио Sputnik.

Сон не поможет избавиться от головной боли напряжения, однако он способен предотвратить появление этого симптома, добавила она.

«Если мы говорим про головную боль напряжения, то это сдавливающая боль, как будто на голову надели обруч или тугую шапку. Она не очень интенсивная, но долго длится. Эта головная боль иногда возникает как раз после сна: например, поспал в неудобном положении и проснулся с головной болью. Вот от такой головной боли сон не помогает. Но если у человека хроническая бессонница, то приступов головной боли напряжения у него бывает больше. Сон нужно регулировать для профилактики и этого вида боли тоже», – посоветовала Ольга Котова.

Лучше соблюдать принципы гигиены сна, чем надеяться на обезболивающие препараты, уверена невролог. Злоупотребление такими лекарствами, в свою очередь, может спровоцировать головную боль, предупредила она.

«Если выраженная головная боль мешает заснуть, можно принимать обезболивающие препараты, но ограниченное количество, не более 15 таблеток в месяц. Если больше, то они перестанут работать или, наоборот, будут провоцировать головную боль», – заключила Ольга Котова.