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Общество

Россиян предупредили об опасности конфет с алкоголем

04.01.2023 16:51|ПсковКомментариев: 0

Конфеты с алкоголем могут привести не только к легкому опьянению, но и к гипергликемии - повышению сахара в крови, а также к избытку «пустых» калорий – прямому пути к набору массы тела.

Как отметил заведующий клиническим филиалом Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения столицы Валентин Скрябин, для многих людей конфеты в яркой обёртке и красивой коробке сами по себе являются синонимом праздника, а благодаря уловкам маркетологов конфеты с алкоголем выглядят «праздником вдвойне», цитирует специалиста РИА Новости.

«Количество алкоголя, содержащегося в них, зависит от вида кондитерского изделия, конкретного производителя и технологии изготовления. Многие такие конфеты содержат кондитерские ликеры и спиртосодержащие добавки, и ароматизаторы. Содержание алкоголя в таких сладостях производители должны указывать на упаковке. Хочу предостеречь от попыток достигнуть алкогольного опьянения путем поедания большого количества конфет, содержащих алкоголь. Результатом этого станет скорее не опьянение, а гипергликемический удар, возникающий при значительном повышении уровня глюкозы в крови», - подчеркнул Скрябин.

Нарколог отметил, что людям, имеющим проблемы с алкоголем, и тем, кто лечился от алкогольной зависимости, лучше вообще не напоминать о спиртном ни в каком виде.

«К сожалению, к срыву может привести не просто глоток алкоголя, но даже его запах и вкус. И в этой ситуации не так важно, настоящий ли алкоголь содержится в конфетах или его заменители - вкус таких конфет может пробудить воспоминания и спровоцировать влечение к алкоголю, приводя к рецидиву болезни. Поэтому лучше не рисковать и не провоцировать окружающих, у которых могут быть проблемы с алкоголем. Призываю всех не портить праздник друг другу и помнить, что принцип "от одной конфетки ничего не будет" здесь неуместен», - добавил он.

В свою очередь главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова рассказала, что все конфеты отличаются высоким содержанием сахара. Его содержание может составлять от 40% в некоторых видах шоколадных конфет и мармелада до 96% в леденцах и карамели.

«Конечно, полностью отказаться от любимых сладостей сложно, но необходимо помнить, что даже здоровому человеку с нормальной массой тела не нужно есть конфеты каждый день. Их можно включать в рацион питания лишь иногда, по праздникам, не каждый день, и даже лучше не каждую неделю и в очень небольшом количестве, не более одной - двух штук», - рассказала Стародубова.

Диетолог отметила, что в качестве полезной альтернативы конфетам могут быть свежие или сухие фрукты и ягоды, а также различные блюда из них: салаты, желе, муссы, а также несладкие пастила, мармелад, зефир, приготовленные без добавления сахара или с минимальным его добавлением. В этих продуктах тоже содержатся простые углеводы, но, как правило, в меньшем количестве.

Теги: #здоровое питание
Источник: Псковская Лента Новостей
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