Общество

Владельцев iPhone призвали обновить приложение «Госуслуги»

Старые версии приложений «Госуслуги» и «Госуслуги Авто» с 5 января перестанут работать на смартфонах Apple, сообщает Газета.ru.

«Старые версии мобильных приложений «Госуслуги» и «Госуслуги Авто» перестанут работать 5 января. Проверьте актуальность версий на своем телефоне», — гласит сообщение.

Для установки актуальных версий приложений необходимо, чтобы iPhone, iPad или iPod работали под управлением iOS 14 или iPadOS 14 и выше. Таким образом, установить «Госуслуги» и «Госуслуги Авто» на старые устройства с iOS 13 и ниже будет невозможно.

В случае, если нет возможности обновить приложение до свежей версии, продолжить пользоваться сервисами государственных услуг можно при помощи браузера.