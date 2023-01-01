Общество

Псковские росгвардейцы обеспечат безопасность проведения Рождественских мероприятий

Сотрудники Росгвардии Псковской области, совместно с полицией, задействованы в обеспечении безопасности и охране общественного порядка при проведении праздничных Рождественских мероприятий 6 и 7 января. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе управления.

Сотрудники ОМОН «Кром» регионального Управления Росгвардии будут нести службу в районе храмов, соборов и церквей. К местам проведения праздничных мероприятий приближены маршруты патрулирования экипажей вневедомственной охраны Росгвардии.

Подразделениями лицензионно-разрешительной работы усилен контроль за объектами торговли и хранения гражданского оружия.