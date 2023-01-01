Общество

Юрист объяснила, когда выгоднее брать отпуск в 2023 году

Отпуск в 2023 году наиболее выгодно брать в марте, августе и октябре, наименее удачными месяцами станут январь и февраль, рассказала юрист HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева.

«Как правило, наиболее выгодные для отпуска — те месяцы, где больше всего рабочих дней. Например, в 2023 году с точки зрения денег наиболее выгодно брать отпуск в августе (23 рабочих дня), а также в марте и октябре (по 22 рабочих дня). Наименее выгодно идти в отпуск в январе (17 рабочих дней) и в феврале (18 рабочих дней)», — приводят ее слова РИА Новости.

Она пояснила, что это связано с особенностями расчета отпускных и зарплаты за отработанные дни. Так, оклад делится на количество рабочих дней в месяце и умножается на число отработанных дней.

Чтобы рассчитать отпускные, выясняют средний дневной заработок — СДЗ, отметила Нечаева. Он считается по календарным, а не рабочим дням. Поэтому обычно СДЗ меньше, чем стоимость рабочего дня.

«Когда отпуск приходится только на рабочие дни — например, понедельник, вторник и среду, — то за эти три дня человек получает три СДЗ. А из его оклада вычитают три рабочих дня, которые, как правило, стоят дороже», — разъяснила Нечаева.

Она обратила внимание, что отпуск станет выгоднее, если захватить в его счет выходные: они не отнимают рабочие дни из зарплаты, но входят в расчет отпускных.

«Так, вопреки стереотипам, брать оплачиваемый отпуск в мае между праздниками выгодно, если в отпуск входят выходные дни. А вот в конце месяца ситуация меняется: отпуск в последние недели мая ударит по кошельку», — добавила эксперт.

Она показала расчет отпускных на примере, уточнив, что это очень примерный расчет без учета командировок и больничных. Если оклад сотрудника составляет 50 тысяч рублей, а его годовой доход вместе с премиями — 700 тысяч рублей, то при отпуске в 5 дней в январе с понедельника по пятницу отпускные сотрудника составят 9 954 рубля, при этом из оклада вычтут 14 706 рублей. Если же пойти в аналогичный отпуск в августе, отпускные составят те же 9 954 рубля, а из оклада вычтут уже 10 870 рублей.

Если в том же августе 2023 года сотрудник возьмет не пять дней отпуска, а семь — с понедельника по воскресенье, — то отпускные составят уже 13 930 рублей, а из оклада вычтут все те же 10 870 рублей.