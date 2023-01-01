Общество

Россиянам рассказали, как обналичить подарочный сертификат

У того, кому дали подарочный сертификат, всегда есть возможность его обналичить, рассказал председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин. По его словам, возвратить деньги за услугу в виде подарочного сертификата — безусловная обязанность любого магазина, если услуга не оказана.

«Здесь никаких сложностей или отказов со стороны продавца быть не должно. Любой отказ будет рассматриваться как нарушение правил торговли, грубое нарушение прав потребителей, даже как обман потребителя. В Кодексе об административных правонарушениях за это предусмотрен штраф», – сказал Шапкин в эфире радио Sputnik.

Эксперт добавил, что чек не является обязательным условием для возврата сертификата, деньги получить можно и без него.

«Это заблуждение, что чек нужен во всех случаях, когда происходит возврат товара. Чек облегчит возврат, но он не является обязательным условием. Магазин вполне способен идентифицировать свой подарочный сертификат или карту, которую он выдал. Если продавец не сталкивался с обналичиванием сертификатов и не понимает, как это сделать, можно купить на этот подарочный сертификат товар, который подлежит возврату, и сразу оформить возврат», — посоветовал Шапкин.

Если получатель сертификата желает потратить на покупку только часть его стоимости, а остальные деньги получить наличными, он может взять два товара и один из них вернуть.

При этом важно помнить, что речь не идет о купонах на скидки, уточнил эксперт.

«Не путайте подарочные сертификаты с купонами на скидку и другими подобными вещами. Если продавец предоставил вам скидку 20 процентов, вы не можете получить вместо этого деньги, это нонсенс», – отметил Шапкин.

Вопросы, связанные с оборотом подарочных сертификатов, регулируются законом «О защите прав потребителей».