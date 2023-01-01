Общество

Юрист рассказал, как вернуть ненужный подарок в магазин

Новый год — время подарков. Но не всегда дарящий может угодить — иногда полученное не нравится или просто не нужно. Как в этом случае избавиться от подарка и в каком случае это возможно, рассказал юрисконсульт отдела Защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.

По закону «О защите прав потребителей» не подошедший товар можно в течение 14 дней вернуть в магазин. Причины возврата могут быть совершенно разные – не подошел цвет, размер, фасон, габариты или комплектация. Также можно вернуть любой подарочный сертификат — вам обязаны отдать деньги. Лучше сделать это до конца срока его действия — потом возможны сложности.

«Но есть целый ряд товаров, которые вернуть по указанным выше причинам нельзя. Это так называемые невозвратные товары. Их магазин примет назад только в том случае, если обнаружится недостаток (брак). В ряде случаев – только после экспертизы, которая подтвердит, что владелец не виновен в повреждении», — отмечает юрист агентству "Прайм".

Перечень таких товаров содержится в постановлении правительства. Эксперт перечислил те из них, которые чаще всего встречаются в числе подарков:

Продукты. Их примут назад, только если они просрочены или успели испортиться до истечения срока годности. Так что, если вам подарили конфеты, которые вы не едите, или деликатесы, которые вы с удовольствием поменяли бы на деньги, вернуть такую покупку в магазин не получится. Бытовая техника и электроника. Относятся к технически сложным товарам, вернуть их по закону можно только в том случае, если обнаружился заводской брак. При возникновении спорной ситуации может потребоваться проведение независимой экспертизы. Просто сдать технику, которая не подошла, и гарантийный срок на которую не менее одного года, нельзя, предупреждает специалист Роскачества. Парфюмерия и косметика. Это товары личного пользования, вернуть их можно только в том случае, если товар попал к вам с истекшим сроком годности или есть подтверждение того, что это некачественный товар или фальсификат. Предметы личной гигиены. К ним относятся также бигуди и некоторые аксессуары типа расчесок, париков, заколок. К сожалению, полученные в подарок гели для душа или шампуни придется передаривать или использовать. Текстильные товары – ткани, ленты, кружева и другие, – цена которых определяется за единицу длины. Бельевые и чулочно-носочные изделия. К ним же относятся купальники, боди. Вернуть их нельзя потому, что это предметы, которые непосредственно контактируют с телом. Магазин примет такие изделия назад только в том случае, если в них есть дефект. Ювелирные изделия из драгоценных металлов и с драгоценными камнями. А вот бижутерию вернуть можно — она под эти критерии не подпадает. Животные и растения. "Вернуть животное в зоомагазин можно в том случае, если оказалось, что оно больно или имеет другие физиологические особенности, о которых продавец не рассказал. Также можно его вернуть, если о нем была сообщена некорректная информация (например, о породе), но это придется доказать. Поэтому стоит много раз подумать перед тем, как покупать животное в подарок", — говорит эксперт. Некоторые издания: книги, брошюры, альбомы, карты, нотные тетради и так далее. Автомобили и мотовелотовары. Мебельные гарнитуры, в том числе мебель, изготовленную на заказ.

Все перечисленные выше товары можно вернуть только в том случае, если в них обнаружился недостаток. В остальных ситуациях придется перепродавать, передаривать или пользоваться ими.

Для возврата идеально иметь чек, однако его отсутствие не может быть основанием для отказа. Чек можно восстановить, но надо знать день и примерное время покупки.

Как подчеркивает юрист, если товар в подарок приобретался в интернет-магазине, то вышеуказанный перечень невозвратных товаров не применяется. Вернуть можно почти любой товар, единственное, как и при возврате в обычный магазин, должен быть сохранен товарный вид и все потребительские свойства.