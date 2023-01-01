Общество

Дерматолог раскрыла алгоритм восстановления кожи после праздников

Алгоритм восстановления кожи после праздников раскрыла врач-косметолог, дерматолог, физиотерапевт, врач превентивной медицины Мария Моржанаева.

«Не стоит сразу прибегать к услугам косметолога для улучшения состояния кожи. Начните с внутреннего очищения организма, восстановления основных его функций. Тогда последующая эстетическая коррекция даст ожидаемый результат», — рекомендовала специалист в беседе с «Мослентой».

Для детоксикации организма она посоветовала пройти IV-терапию, основанную на витаминных капельницах. Эти процедуры, по словам медика, устраняют усталость, выводят токсины, улучшают работу нервных клеток, насыщают организм витаминами и повышают уровень энергии, ускоряют регенерацию клеток, стимулируют выработку коллагена. После капельниц можно перейти к чистке и пилингам с кислотами, потом допустимы и более серьезные инвазивные методики.