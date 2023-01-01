Ослабление морозов прогнозируют в Европейской России

Ослабление морозов прогнозируют на территории Европейской России, сообщает метеоцентр «Фобос».
Затем северные ветры в атмосфере постепенно развернутся на восточные, а потом и на южные румбы, и поступление холодного воздуха прекратится. В ночь на понедельник термометры покажут от −20 до −25 градусов, местами до −30 градусов, днём ожидается от −14 до −19 градусов, что пока ещё существенно – на 12–13 градусов ниже климатической нормы, отметили эксперты.
Во вторник процесс повышения температуры продолжится, а в среду его активизирует приближающийся с запада тёплый атмосферный фронт, который вызовет усиление ветра, небольшой снег, и поднимет температуру в дневные часы до −7…−12 градусов. «Ветрено и снежно будет в регионе и в четверг, а температура вернётся в рамки климата, составляя −4…−9 градусов. Днём в пятницу вновь не избежать небольшого снега, а столбики термометров покажут −2…−7 градусов, что уже немного теплее климата», - заметили синоптики.
В метеоцентре добавили, что метеорологическая статистика говорит о том, что после экстремальных рождественских морозов с температурой ниже −25 градусов, следующие за ними крещенские морозы бывают сильными лишь примерно в 30% случаев. Так что высока вероятность того, что на Крещение в регионе будет не холоднее −8…−13 градусов, заключили эксперты.