Общество

Ослабление морозов прогнозируют в Европейской России

Ослабление морозов прогнозируют на территории Европейской России, сообщает метеоцентр «Фобос».

«Обширный антициклон, наполненный аномально холодными арктическими воздушными массами, продолжает своё неторопливое движение по территории Европейской России, опускаясь всё дальше к югу. <...> Уже днём в воскресенье станет на пару-тройку градусов теплее, температура составит −15…−20 градусов», - говорится в прогнозе синоптиков.

Затем северные ветры в атмосфере постепенно развернутся на восточные, а потом и на южные румбы, и поступление холодного воздуха прекратится. В ночь на понедельник термометры покажут от −20 до −25 градусов, местами до −30 градусов, днём ожидается от −14 до −19 градусов, что пока ещё существенно – на 12–13 градусов ниже климатической нормы, отметили эксперты.

Во вторник процесс повышения температуры продолжится, а в среду его активизирует приближающийся с запада тёплый атмосферный фронт, который вызовет усиление ветра, небольшой снег, и поднимет температуру в дневные часы до −7…−12 градусов. «Ветрено и снежно будет в регионе и в четверг, а температура вернётся в рамки климата, составляя −4…−9 градусов. Днём в пятницу вновь не избежать небольшого снега, а столбики термометров покажут −2…−7 градусов, что уже немного теплее климата», - заметили синоптики.

В метеоцентре добавили, что метеорологическая статистика говорит о том, что после экстремальных рождественских морозов с температурой ниже −25 градусов, следующие за ними крещенские морозы бывают сильными лишь примерно в 30% случаев. Так что высока вероятность того, что на Крещение в регионе будет не холоднее −8…−13 градусов, заключили эксперты.