Общество

Работа снится по ночам более чем 40% россиян — опрос

Работа снится по ночам 42% россиян, особенно часто — молодым сотрудникам в возрасте до 24 лет. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по итогу опроса, в котором приняли участие 1600 трудоустроенных представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Даже во сне продолжают трудиться 4 из 10 россиян: 42% опрошенных признаются, что по ночам им иногда снится работа. У 58% нет подобных сновидений.

Тех, кто и во сне продолжает обдумывать поставленные руководством задачи, среди женщин больше, чем среди мужчин (47% против 38%).

Чем моложе респонденты, тем больше среди них тех, кого посещают сны, а иногда и кошмары, связанные с работой (61% среди молодежи до 24 лет и 37% среди россиян старше 45): «Изредка, когда на работе аврал, бывает, снится продолжение».

С ростом уровня доходов «рабочие» сновидения все реже беспокоят россиян: 46% среди опрошенных с зарплатой до 30 тысяч рублей и 40% среди сотрудников с зарплатой от 80 тысяч рублей. Последних посещают более приятные сны: «Мне снятся по ночам наличные крупными купюрами».

В 2008 году, когда SuperJob проводил аналогичное исследование, «рабочие сновидения» посещали россиян реже.