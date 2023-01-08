Общество

Мощный циклон принесёт снег на Северо-Запад России

Мощный циклон принесёт снег на Северо-Запад России, сообщает метеоцентр «Фобос».

«На погоде Северо-Запада скажется влияние мощного атлантического циклона, поэтому здесь облачность уплотнится и пойдет снег. В результате показания термометров на севере и востоке региона повысятся до −2˚С…−7˚С, на юго-западе – до −3˚С…+2˚», - говорится в прогнозе синоптиков.

В Центральной России начало рабочей недели солнечное и морозное – днём только −14˚С…−19˚С. Во второй половине периода облачность уплотнится, местами не исключен небольшой снег, и к пятнице потеплеет до −4˚С…−9˚.

В Санкт-Петербурге, начиная со вторника, пойдёт снег, в конце недели возможно с дождём. Дневная температура в начале периода −6˚С…−9˚С, затем потеплеет до −1˚С…+2˚С.

В Москве существенные осадки маловероятны. В понедельник-вторник ещё аномально холодно – днём −16˚С…−19˚С, затем температурный режим станет возвращаться в рамки климата – к пятнице до −5˚С…−8˚С.