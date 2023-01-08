Общество

Пользу кофе с добавлением сливочного масла на завтрак оценила диетолог

Бронекофе пользуется популярностью среди приверженцев кетогенной диеты, то есть такого режима питания, который предполагает резкое сокращение углеводов и повышение содержания жиров в рационе, отметила врач-диетолог Татьяна Залетова.

«Бронекофе – кофе с добавлением сливочного и кокосового масел, этот напиток пришел из кетодиеты, то есть питания с повышенным содержанием жира и практически полным исключением углеводов. С этой точки зрения бронекофе оптимален, потому что масло дает большое количество жиров», – пояснила она в интервью радио Sputnik.

Соблюдая кетодиету, можно для получения заряда энергии и длительного сохранения чувства сытости начинать день именно с бронекофе, продолжила диетолог.

«Большое количество энергии получается за счет жиров. Причем это жиры-триглицериды, которые достаточно быстро расщепляются организмом и являются легкодоступным источником энергии. Плюс увеличение количества триглицеридов и кетоновых тел (продукты распада жировой ткани, – ред.) в крови может довольно долго вызывать чувство сытости. Кроме того, сам кофеин – стимулятор нервной системы, он дает бодрость. Получается, за счет употребления бронекофе вы можете получить чувство бодрости, сытости и энергии», – уточнила Татьяна Залетова.

Однако считать бронекофе полноценным завтраком нельзя, считает она.

«Если вы придерживаетесь кетодиеты, бронекофе может быть завтраком, особенно если вы планируете скидывать вес от нормального до низкого, то есть у вас нет выраженного ожирения. Однако большинство людей нуждаются в более калорийном завтраке, потому что именно в первой половине дня организму требуется наибольшее количество калорий. Плюс отсутствие углеводов в первой половине дня с точки зрения здорового питания не является оптимальным и может привести к ряду проблем со здоровьем. Классический завтрак все-таки должен быть более сбалансированным, содержать и белки, и жиры, и углеводы», – предупредила Татьяна Залетова.

Диетолог не советует увлекаться бронекофе людям с симптомами вегетативного расстройства, а также с гастроэнтерологическими заболеваниями.