Общество

Кому увеличат социальные выплаты с 1 февраля, объяснили россиянам

Повышение МРОТ в 2023 году приведет к увеличению и размера государственных выплат и пособий, размер которых привязан к нему. Это касается маткапитала, выплат по уходу за ребенком и декретных, пояснила доцент кафедры статистики РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.

В частности, с 1 февраля изменится величина материнского капитала: на первого ребенка сумму сертификата увеличат на 65 тысяч рублей (до 589,5 тысячи). Выплату на второго малыша — на 86 тысяч рублей (до 779 тысяч). Если семья уже оформляла материнский капитал на первого ребенка, то размер выплаты на второго составит 189,5 тысячи рублей (+20,9 тысячи). Единовременное пособие при рождении ребенка будет 23 011 рублей, пишет агентство «Прайм».

Увеличится, по словам эксперта, и минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет с 7677,8 рублей до 8630 рублей, но не более 33281 рублей (40% от среднего заработка в расчетном периоде). Важно, что пособие смогут оформить не только работающие, но и безработные родители. Кроме того, размер данного пособия может быть увеличен и на размер районного коэффициента.

Изменятся размеры лимитов и пособий, которые получают женщины в декретном отпуске: по больничному листу продолжительностью 140 дней максимальные выплаты увеличатся до 383 179 рублей, в случае осложненных родов и многоплодной беременности максимальное пособие за 156 дней вырастет до 426 970 рублей, за 194 дня – до 530 976 рублей.

Минимальное пособие при отпуске 70 дней составит 74 757 рублей за 140 дней, 83 300 рублей — за 156 дней и 103 592 рублей за 194 дня.

Изменится и минимальный среднедневной заработок для оплаты больничных: 580 рублей в феврале (28 календарных дней), 541,4 рубля в месяце с 30-ю днями и 523,9 рубля — в месяцах с продолжительностью 31 день. Максимальный размер денежной компенсации по больничным листам увеличат до 83 204 рублей в месяц.

Разовые выплаты на новорожденных получают все семьи без исключения. Пособие начисляется в течение 10 рабочих дней после оформления свидетельства о рождении. С 1 февраля 2023 года выплата увеличится с 20 472,77 до 23 011 рублей. Важно, что сумма выплаты зависит только от даты рождения ребенка и предоставляется в период, не позднее 6 месяцев с момента рождения малыша. Размер данного пособия, также как и ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет может быть увеличен на размер районного коэффициента.