Общество

Самые короткие рабочие месяцы начинают 2023 год

Январь и февраль будут самыми короткими рабочими месяцами в 2023 году, а самым длинным - август, рассказала юрист HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева.

«В 2023 году меньше всего рабочих дней будет в январе - всего 17, феврале - 18, а также в апреле и мае - по 20. Самые "длинные" с точки зрения рабочих дней месяцы - это август - 23 рабочих дня, а также март и октябрь - по 22», - приводит слова Нечаевой РИА Новости.

Она обратила внимание, что, как правило, в те месяцы, где меньше рабочих дней, наименее выгодно брать отпуск с точки зрения денег и наоборот - чем больше рабочих дней в месяце, тем брать отпуск выгоднее.