Общество

Реферальные программы в рекрутинге практикуют свыше 40% компаний

Реферальные программы, когда кандидаты на вакансии привлекаются через рекомендации действующих сотрудников компании, причем последние получают вознаграждение в случае выхода кандидата на работу и/или прохождения им испытательного срока, сегодня практикуются в 42% компаний: 27% работодателей таким образом стимулируют подбор на все открытые вакансии, 15% — на некоторые. За год число компаний, практикующих реферальные программы в рекрутинге, выросло в 1,5 раза. Об этом свидетельствуют данные компании SuperJob.

Чаще всего подобным образом набирают квалифицированных рабочих и разнорабочих в промышленности и строительстве. Учитывая изменения рынка труда после начала СВО, работодатели стараются использовать любую работающую практику в этом сегменте.

Рекрутинговые реферальные программы нередко используют при подборе линейного офисного персонала, особенно менеджеров по продажам. Работодатели все реже обращают внимание на гендерную принадлежность и социальный статус кандидатов, главное — уровень их квалификации. Этот тренд начался в ковид благодаря удаленке и продолжает развиваться.

Реферальные программы популярны также для привлечения высококвалифицированных и узких специалистов. Помимо этого, все чаще встречаются случаи, когда компании приглашают на работу ушедших от них сотрудников.