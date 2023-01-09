Общество

Остатки лекарств обнаружили в колбасе и сосисках в Псковской области

Остатки лекарственных средств в пробах мясной продукции обнаружили сотрудники межрегионального управления Россельхознадзора. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

В трёх пробах мясной продукции – колбаса «Докторская», сосиски «Молочные», мясной продукт «Колбасное изделие вареное. Сосиски молочные» – выявлено несоответствие по показателю КМАФАнМ (количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов), по гистологической идентификации состава, установили наличие остатков лекарственных средств: сульфаметоксипиридазина и сульфаметазина.

Также в шести пробах молока и молочной продукции были выявлены отклонения от установленных норм по показателям жирно-кислотного состава: нарушение массовой доли влаги и белка, количества КМАФАнМ, а также наличие стеринов.

Всего управление Россельхознадзора с начала 2022 года исследовало 244 пробы пищевой продукции и кормов на территории Псковской области.

По фактам нарушений в отношении хозяйствующих субъектов, осуществляющих оборот данной продукции, были возбуждены дела об административном правонарушении, также было вынесено семь предостережений о недопустимости нарушений ветеринарного законодательства РФ.