Общество

Опубликован план празднования 80-летия освобождения Великих Лук от немецко-фашистских захватчиков

План основных мероприятий, посвящённых 80-й годовщине со дня освобождения Великих Лук от немецко-фашистских захватчиков, опубликовал глава города Николай Козловский в своём Telegram-канале.

Изображение: Николай Козловский / Telegram

«В нынешнем 2023 году эта дата по-особому величественна – 80 лет исполняется с того дня как в тяжелейших боях, благодаря таланту военачальников, доблести и отваге солдат, офицеров, партизан и подпольщиков, стойкости мирных граждан, немецко-фашистские захватчики были окончательно изгнаны из нашего города», – отметил Николай Козловский.

Так, 17 января в 11:00 состоится церемония возложения цветов и минута молчания на Братском кладбище воинов Советской Армии, погибших в 1941-1943 годах, в 11:15 – панихида. В 11:30 – торжественное возложение цветов к памятной стеле «Город воинской славы» на площади Ленина.

В 12:00 состоится торжественный митинг и возложение цветов к Вечному огню, памятникам и памятным местам: Могиле Героя Советского Союза Александра Матросова, Танку Т-34, Обелиску Славы.