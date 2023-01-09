Общество

Более 120 ветеранов получили подарки от депутатов и волонтёров

Акция «С Новым годом, ветеран» уже третий год подряд прошла в Псковской области при поддержке партии «Единая Россия» и движения «Волонтеры Победы». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Фото: пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия»

Депутаты всех уровней, сенаторы, волонтеры поздравили с Новым годом и Рождеством ветеранов Великой Отечественной войны региона. Они вручили подарки более 120 фронтовикам, пообщались с родственниками, расспросили, какая требуется помощь.

Член Совета Федерации ФС РФ от Псковской области, член комитета по социальной политике Елена Бибикова поздравила с праздниками ветеранов Великой Отечественной войны Александра Осекина и Клеопатру Жукову и вручила им подарки от партии «Единая Россия».

«Наши предновогодние встречи стали уже традиционными. Александр Михайлович по-прежнему бодр, активен и не изменяет своему правилу делать 105 приседаний каждое утро. В ноябре он отметил 95-летний юбилей. Большой праздник ему подготовила многочисленная семья: дети, внуки и правнуки, которых у него шестеро, а год назад родилась праправнучка», — отметила Елена Бибикова.

В первые годы Великой Отечественной войны Александр Осекин трудился в колхозе, а когда исполнилось 17 лет, пошел на фронт, участвовал в боевых операциях, в охране Потсдамской конференции, а после завершения Великой Отечественной войны служил в разведбатальоне.

«97 лет исполнилось в этом году Клеопатре Васильевне. Она также окружена постоянным вниманием детей и внуков. По просьбе родных оказала содействие в организации необходимой медицинской помощи для ветерана», – добавила Елена Бибикова.

Клеопатра Жукова в Великую Отечественную войну служила связистом, награждена боевыми орденами и медалями, свой трудовой путь завершила в 74 года.

Депутат Псковской городской Думы Наталья Мельникова навестила пятерых фронтовиков – Анну Алексееву, Георгия Давыдова, Селиверста Лукашова, Василия Усенко и Сергея Михайлова.

«Рада была видеть наших ветеранов в добром здравии. Они - честь и гордость нашей Родины. У ветеранов всегда активная жизненная позиция, и они до сих пор, несмотря на возраст, внимательно следят за новостями, переживают за страну. Это героическое поколение показало нам пример, как надо жить. Низкий поклон им за все. Главное пожелание в Новом году – мира и стабильности, здоровья», – подчеркнула Наталья Мельникова.

Депутат Псковской городской Думы Юрий Бурлин вручил подарки ветеранам Екатерине Мазурской, Вере Щелкановой, Надежде Андреевой, Вере Ивановой.

«Хорошо, что такие визиты становятся доброй праздничной традицией и пусть так будет всегда. Конечно, пожелал всем крепкого здоровья, семейного тепла и неиссякаемого оптимизма», – поделился депутат.