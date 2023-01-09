Общество

Потепление придёт в Псковскую область

Потепление придёт в Псковскую область на этой неделе. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказала начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

«Рождественские морозы постепенно заканчиваются. Потепление уже начинается, и каждый день должен становиться теплее предыдущего. До 12 января температура будет оставаться минусовой ночью и днем. С 12 января температуры будут приближаться к нулю от -5°C до +2°C . Такая погода сохранится до конца недели. Все это будет сопровождаться южным ветром до 14 м/с», – рассказала Тала Нещадимова.

Синоптик отметила, что 10 и 11 января возможны снег и метель, а в дни, когда температура будет приближаться к нулю, осадки перейдут в смешанное состояние.