Общество

«Постскриптум»: Новогодняя ночь без происшествий, пешеходная инфраструктура и индустрия впечатлений. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Постскриптум», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 9 января.

Основные темы, которые в первый рабочий день года обсудили Любовь Кузнецова и Константин Калиниченко:

- В новогоднюю ночь без происшествий, хотя за долгие выходные были и пожары, и аварии на транспорте.

- С планами на новый год: глава города сообщил, вдоль каких улиц с наступлением благоприятной погоды будет обустроена инфраструктура для пешеходов.

- Индустрия впечатлений: Псковская область вошла в топ-5 городов СЗФО для отдыха в Рождество.

- Замахнулись и не промахнулись: Псковская библиотека поставила мюзикл.

И, как всегда, сегодня прозвучали комментарии наших обозревателей: Александра Савенко в политическом блоке и Алексея Овчинникова – в экономике.