Общество

Россиянам объяснили, как влиться в рабочий график после Нового года

После новогодних праздников не нужно стремиться переделать все дела сразу, а стоит заняться чем-то несложным, заявила психолог Гузель Сафина.

Она предложила «порадовать себя обновками», купить билет в театр или договориться с друзьями посидеть в кафе. Также специалист рекомендовала уже сейчас начать планировать будущий отпуск или майские праздники, сообщает NEWS.ru.

«Не нужно с первого рабочего понедельника пытаться переделать все дела. Таким образом вы истощаете собственные ресурсы и демотивируете себя. Лучше возьмитесь за что-то несложное, не отнимающее у вас много энергии и времени. Поддержите себя обновками. Приятнее выходить на работу, когда на вас надето новое платье или нанесен новый парфюм. Не обязательно это должны быть вещи: на работе можно смело делиться новостями, свежими планами», — посоветовала Гузель Сафина.

Психолог посоветовала поделить крупную задачу на небольшие этапы и на каждый из них отвести определенное время. Такая перспектива, по словам Сафиной, воодушевляет и увеличивает продуктивность. Для того, чтобы выход на работу не стал проблемой, можно заранее начать готовиться к возвращению в привычный ритм, отметила эксперт.

«Подготовьтесь к выходу на работу заранее. Начиная с 3-4 января пробуйте вставать по будильнику, уберите гастрономические излишества, начните заниматься спортом. Так вашему организму будет проще прийти в себя и влиться в рабочий процесс», — заключила Сафина.