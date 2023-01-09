Общество

В Госдуме допустили возвращение западного кино в российский прокат

Кинотеатры в России могут получить возможность легально демонстрировать западные новинки кино вместо практики «предсеансного обслуживания», такая законодательная инициатива обсуждается, заявил замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.

«Думаю, в этом году пора ставить точку в спорах о механизме принудительного лицензирования западных фильмов. По моим данным, обсуждается законопроект, который позволит кинотеатрам легально демонстрировать новинки зарубежного кино – и не заниматься полулегальной практикой "предсеансного обслуживания"», - приводит текст сообщения РИА Новости.

Ранее Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК) поддержала законопроект, предлагающий введение в РФ механизма получения принудительной лицензии авторских и смежных прав на ставшие недоступными в стране фильмы, программы, книги и другие объекты таких прав. Об этом члены ассоциации сообщили в обращении к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину.

Ранее соответствующий законопроект депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов («Справедливая Россия - За правду») внес в ГД. Как отмечает автор в пояснительной записке, «злоупотребление исключительным правом» уже повлекло убытки для бизнеса в России, пострадали кинотеатры, цифровые платформы, учреждения культуры, которые создавали новые произведения на основе работ зарубежных авторов.