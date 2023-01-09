Общество

Программу госгарантий бесплатной медпомощи продлили до 2025 года

Правительство России продлило и расширило программу государственных гарантий бесплатной медицинской помощи до 2025 года, сообщает официальный Telegram-канал кабмина.

«В соответствии с задачей, поставленной президентом, правительство продолжает повышать доступность и качество медпомощи. Для этого была продлена и расширена программа государственных гарантий бесплатной медпомощи до 2025 года. По ней граждане могут получить в том числе высокотехнологичную и специализированную помощь», - отметили в правительстве.

Программой также предусмотрены: