Общество

ВЦИОМ: 65% россиян смотрят в 2023 год с оптимизмом, 32% готовятся к трудностям

65% россиян смотрят в 2023 год с оптимизмом, 32% – готовятся к трудностям. Соответствующие данные опубликовал Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по результатам опроса.

«Больше половины наших сограждан смотрят в 2023 год с оптимизмом, 65% ожидают, что он станет для них удачным или хорошим, готовятся к трудностям треть опрошенных (32%)», – отметили аналитики.

Около половины россиян ожидают, что 2023 год станет в целом хорошим для России (45%), почти столько же настроены на трудные для страны времена (51%).

Чаще других настроены на положительные изменения в будущем году в масштабах страны активные телезрители (55%), жители Северо-Кавказского округа (59%), проживающие на селе (58% против 28% среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга) и граждане, характеризующие свое материальное положение как хорошее (56%).

Ожидают в будущем году трудностей для страны чаще других россияне с высшим образованием (61%), жители Москвы и Санкт-Петербурга (69%), жители Северо-Западного федерального округа (65%) и активные потребители интернета (66%).