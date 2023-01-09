Общество

Более 80% россиян назвали прошедший год очень тяжелым для страны – ВЦИОМ

Более 80% россиян назвали прошедший год очень тяжелым для страны. Соответствующие данные опубликовал Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по результатам опроса.

«Большинство россиян считает, что 2022 год стал для России трудным, очень тяжелым (83%), обратной точки зрения придерживаются 14%», – отметили аналитики.

Более оптимистичны в оценках уходящего года для страны граждане с неполным средним образованием (30%) и граждане, характеризующие свое материальное положение как хорошее (23%). Максимум пессимистичных оценок приходится на тех, кто характеризует материальное положение как плохое (90%), жителей обеих столиц (89%) и городов-миллионников (90%).

Несмотря на трудности и повороты, которыми был ознаменован 2022 год, провожали его россияне с хорошим настроением (38%) или с ровным, без негативных эмоций (40%). Пессимистичные эмоции сопровождали каждого пятого (20%).

Настроение перед Новым годом в большей степени обусловлено уровнем благосостояния. Пик оптимистичных настроений приходится на граждан, характеризующих свое материальное положение как хорошее (61%), а пик пессимизма — на тех, кто характеризует свое материальное положение как плохое (38%).

Каждый второй россиянин отметил, что прошедший год для него лично и его семьи оказался в целом хорошим (52%), 45% сообщили, что год был в целом трудным.

Чаще говорили о том, что год был в целом хорошим для них и для семьи, мужчины (56% против 49% женщин), граждане, характеризующие свое материальное положение как хорошее (74%). Оценили год как в целом трудный преимущественно те, кто характеризует материальное положение как плохое (76%). Показатель выше среди 18-24-летних (52%), жителей Москвы и Санкт-Петербурга (52%) и тех, кто не пользуется ни интернетом, ни телевидением (57%).