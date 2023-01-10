Общество

МТС поможет псковичам с аутизмом освоить профессию в IT

МТС запускает первый в России бесплатный онлайн-курс по обучению разметке данных для людей с особенностями здоровья, в том числе с расстройствами аутистического спектра и нарушениями слуха. Лучшие студенты, освоившие разметку данных, первый этап построения алгоритмов нейронных сетей, смогут пройти стажировку в компаниях MTS AI и NtechLab, которые разрабатывают программное обеспечение на основе искусственного интеллекта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

Комплексный дистанционный курс рассчитан на три месяца и включает 22 часа теоретических занятий в формате интерактивных видеолекций и 28 часов практических уроков с преподавателями. Учащиеся узнают, как сбор, разметка данных и добавление к ним меток помогает модели машинного обучения предоставлять точные прогнозы и оценки. Инклюзивно-образовательная программа, созданная совместно с разработчиком системы распознавания лиц NtechLab, будет доступна на онлайн-платформе «Нетология» с 16 января 2023 года.

Курс включает разметку аудио-, видео-, фото- и текстового контента с помощью веб-инструментов для распознавания элементов, лиц и эмоций, работу с популярными на рынке программами для разметки данных, мастер-классы по успешному трудоустройству и презентации своих проектов, а также занятия по коммуникации в корпоративно-деловой среде.

Программа курса разработана командой «Нетологии» совместно с экспертами MTS AI и NtechLab. Модули по разметке текста и аудио подготовлены MTS AI, по разметке фото и видео – NtechLab. Партнером проекта стал благотворительный фонд «Антон тут рядом», поддерживающий людей с аутизмом.

В 2023 году МТС планирует подготовить первый в России курс для людей с особенностями здоровья по тестированию программного обеспечения (ПО). Посмотреть ролик о проекте можно по ссылке.