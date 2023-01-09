Общество

Мощевики для православных храмов

Мощевиками называют разные виды емкостей-реликвариев, предназначенных для хранения частиц или же целых святых мощей мощей. Это важнейшая церковная утварь, которая должна быть в каждом храме, где хранятся святые мощи.

Мощевик может изготовлен в самых разных формах. Например, в виде креста. Крест-мощевик может быть как наперсные крест или напрестольные (располагаются на престоле храма). Это может быть энколпион — специальный реликварий-ковчежец имеющий прямоугольную, округлую или крестообразную форму, изображающий лик Иисуса Христа или чтимых святых с частицами мощей внутри. Также распространенная форма мощевика — ларец-ковчежец. Кроме того, возможны специальные мощевики, размещенные в иконах.

Небольшие частицы святых мощей при помещении из внутрь мощевика могут заливаться специальной воскомастикой, защищающей святые реликвии от выпадения или повреждения. В реликварии-мощевике могут храниться мощи и одного святого или же сразу нескольких одновременно. Это специальное хранилище реликвий и мощей является важнейшей церковной утварью и многие ювелирные мастерские делают их для храмов на заказ.