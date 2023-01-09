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Общество

В 2023 году вступят в силу новые правила установки мангалов, сжигания листвы и мусора

09.01.2023 20:22|ПсковКомментариев: 0

С 1 марта этого года вступят в силу новые более щадящие правила, которые порадуют, прежде всего, дачников и сельских жителей. В МЧС отказались от действовавших жестких нормативов, согласно которым определялось допустимое расстояние для установки мангалов, шашлычниц и бочек для сжигания листвы.

«Правительство внесло изменение в действующие правила противопожарного режима. Среди основных моментов, на которые хочется обратить внимание, - упрощение требований к использованию открытого огня для сжигания мусора на приусадебном участке. Теперь для людей создано юридическое обеспечение возможности сжечь на шести сотках прошлогоднюю траву и сухие ветки и не опасаться привлечения к ответственности», - сообщил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев, сообщает «Российская газета».

Главное изменение - это метры. Разрешенное расстояние от дома и построек до мест разведения огня.

По действующим пока нормам от очага до домов должно быть как минимум 50 метров. Учитывая, что средний дачный участок в шесть соток составляет 20 на 30 метров, про мангал можно забыть. И любой инспектор МЧС на абсолютно законных основаниях может выписать немалый штраф хозяевам того участка, откуда вкусно пахнет.

С 1 марта согласно внесенным изменениям эти нормы уменьшатся до 5 метров для установки мангалов. То есть не нужно будет отсчитывать 50 метров, чтобы на законных основаниях пожарить шашлык. Причем это касается установки любого вида шашлычниц, мангалов, барбекюшниц, печей. Ограничений по весу, размерам, видам подобного вида оборудования - нет.

Кстати, не обязательно мангал должен быть куплен в магазине. Разрешено использовать не только заводские, но и самодельные жаровни. Разрешенное расстояние от дома до любых из них будет одинаковым - 5 метров.

Сжигать мусор, листву и сухие остатки с 1 марта разрешено будет на расстоянии в 15 метров от жилых построек. Пока же действует старая норма в 50 метров. Норма в 15 метров будет действовать, если дачник или житель деревни соберется разводить костер и сжигать листву, порубочные остатки, мусор просто на открытой местности.

Однако при использовании для этих целей негорючей емкости расстояние допускается сократить до 7,5 метра.

Разводить костер и что-то жечь необходимо в безветренную погоду с соблюдением мер предосторожности и ни в коем случае не поручать присмотр за огнем детям.

Если все же произойдет пожар и формально нормативы не будут нарушены, то эти нюансы с наличием ветреной погоды и балующихся детей будут учитываться при определении вины того, кто разводил огонь.

Помимо этого нововведения позволят не нарушать требования пожарной безопасности, и как следствие, не получить штраф участникам СНТ.

С 1 марта вступит в силу понятие садовых или огородных земельных участков. Это позволяет участникам СНТ на придомовой территории также заниматься приготовлением пищи.

При этом штрафные санкции за нарушение противопожарного законодательства остаются в прежней силе. Если нормы и в новой редакции собственниками участков, дач и частных домов будут нарушены, то штраф останется прежним - от 2 до 4 тысяч рублей.

Теги: #МЧС #дача #костер
Источник: Псковская Лента Новостей
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