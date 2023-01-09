Общество

Умер разработчик ракет «Калибр» Павел Камнев

Разработчик ракет «Калибр», научный руководитель Концерна Воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» Павел Камнев скончался на 86-м году жизни, сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Концерна.

Фото: РИА Новости / Алексей Никольский

«Ушел из жизни научный руководитель Концерна ВКО "Алмаз – Антей", Герой Труда Российской Федерации Павел Камнев», — говорится в заявлении.

До назначения на должность научного руководителя «Алмаз-Антея» он возглавлял КБ «Новатор». Там, среди прочего, разработали крылатые ракеты большой дальности «Калибр».

Павел Камнев родился 14 ноября 1937 года в Махачкале. Окончил с красным дипломом Московский авиационный институт, после чего работал на Свердловском Машиностроительном заводе имени Калинина. Там он прошел путь от инженера до первого заместителя главного конструктора — главы предприятия.

В 1991 году Камнев стал первым заместителем главного конструктора — руководителя ОКБ «Новатор», а затем возглавил его. Сотрудники предприятия под его руководством выполнили многие научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по вопросам развития традиционных видов вооружения и по созданию новых типов ракет с уникальными тактико-техническими характеристиками.

«П. И. Камнев был одним из столпов отечественного оборонно-промышленного комплекса, ученым в области ракетостроения. Принимал активное участие в разработке многих ракетных комплексов, осуществлял научно-техническое руководство важнейшими работами по созданию и модернизации десятков образцов ракетного вооружения различных классов для Сухопутных войск, Военно-Морского Флота, Военно-воздушных сил, для систем противоракетной и противовоздушной обороны страны, экспортных образцов вооружений», — охарактеризовали специалиста в Концерне.

Павел Камнев дважды становился лауреатом Государственной премии Российской Федерации в 1997 и 2006 годах. В 2016 году он получил звание Героя Труда.