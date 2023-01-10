Общество

Свыше 5 тысяч проб крови животных для выявления болезней взяли в Псковской области в 2022 году

5021 пробу крови животных для проведения исследований на различные опасные болезни отобрали специалисты Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора в Псковской области в 2022 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Мероприятия проводили в рамках эпизоотического мониторинга, необходимого для оценки, сбора и прогноза эпизоотической ситуации на территории региона.

Все пробы были направлены в подведомственные Россельхознадзору Федеральный центр охраны здоровья животных, Северо-Западный филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ» и Национальный центр безопасности продукции водного промысла и аквакультуры. Проведенные лабораторные исследования выявили 139 положительных проб на такие заболевания, как африканская чума свиней, лептоспироз, сальмонеллез и лейкоз.

По факту получения положительных результатов на территории Псковской области в 2022 году были установлены ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству плотоядных - 19 случаев, варратозу и нозематозу - 10 случаев, лептоспирозу - 3 случая, трихинеллезу - 1 случай.

По состоянию на сегодняшний день отменено 15 установленных ранее карантинов.