Общество

Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о перспективах ZAGA-GAME в Пскове

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Беседка», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гость студии - совладелец арены виртуальной реальности ZAGA-GAME Александр Дмитриев.

Напомним, эта уникальная в своем роде площадка открылась в ТРК «Акваполис» Пскова в ноябре прошлого года. Что такое ZAGA-GAME, чем это развлечение уникально и какие возможности предлагает для игроков? Что показали первые месяцы работы арены виртуальной реальности в Пскове? Каковы ее дальнейшие перспективы? Об этом и многом другом с гостем студии поговорит ведущий Артем Татаренко.

Звоните гостю студии по телефону 56-73-72.

Трансляция завершена.