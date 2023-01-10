Общество

Шойгу анонсировал цифровизацию баз данных военкоматов

Минобороны России намерено в ближайшее время модернизировать работу военных комиссариатов, провести цифровизацию баз данных, наладить взаимодействие с местными и региональными властями. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании 10 января.

«В ближайшее время предстоит модернизировать работу военных комиссариатов. Нужно провести цифровизацию баз данных, наладить взаимодействие с местными и региональными властями, а также промышленностью, обновить систему организации гражданской и территориальной обороны», - приводят слова Шойгу «РИА Новости».

Он также отметил, что оборонное ведомство намерено улучшать механизмы реагирования на гражданские инициативы, «отдельные из которых, безусловно, заслуживают большого внимания».