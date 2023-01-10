Общество

Подругу по переписке ищет россиянка в Псковской области

Антонину Гаврильчик 1962 года рождения ищет подруга Вера в Псковской области через проект «Жди меня». Об этом сообщается в группе телешоу в социальной сети «ВКонтакте».

Она указала в своем письме: «Тоня родилась в Казахстане. Там училась и работала. Вышла замуж. Родила двух сыновей. После смерти её мужа мы переписывались. Было два письма. Письма с адресом затерялись, и на этом связь наша оборвалась. Очень хочу её найти».

Всех, кто обладает какой-либо информацией о женщине, просят оставить отклик на сайте телепрограммы. Заявку можно найти по номеру №1809874.