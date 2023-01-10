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Общество

Электросирены включат в Великих Луках утром 11 января

10.01.2023 17:23|ПсковКомментариев: 0

Проверку работоспособности систем оповещения гражданской обороны проведут в Великих Луках 11 января в 8.00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации. 

«В соответствии с планом проведения регламентных работ региональной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны Псковской области 11 января 2023 года в 8:00 на территории города Великие Луки будет проводиться проверка работоспособности систем оповещения гражданской обороны с фактическим включением электросирен», - сообщили в администрации. 

Горожан призвали соблюдать спокойствие и не волноваться. 

Теги: #великие луки #безопасность
Источник: Псковская Лента Новостей
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