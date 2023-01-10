Общество

Психотерапевт дала несколько советов боящимся взрослеть

Нужно подвести итог своим достижениям, чтобы не переживать о возрасте накануне 30-летия, заявила психотерапевт Джо Джи.

По словам психотерапевта, особенно свойственно переживать о возрасте женщинам, которые чувствуют социальное давление при наступлении очередной круглой даты, пишет «Лента.ру» со ссылкой на британскую газету-таблоид Daily Mail.

Она призывает пересмотреть важность требований общества. «Отказ от культурного и социального давления в отношении того, где мы "должны быть" к 30 годам, придает сил», — сказала эксперт.

Вместо того чтобы грустить о возрасте с 20 до 30 лет, она попросила вспомнить, что в эти годы приносило удовольствие. «Оглядываясь назад на 20 лет, можно испытать катарсические чувства. Проанализируйте свои сильные стороны, возросшую устойчивость и то, чему вы научились за последнее десятилетие», — порекомендовала Джи.

Собеседница издания посоветовала устроить мысленный диалог между собой в 30 и 20 лет. «Пускай 30-летний вы поговорит с 20-летним с добротой — это поможет принять и полюбить себя», — заключила она.