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Общество

Международный день «спасибо» отмечают 11 января

11.01.2023 07:34|ПсковКомментариев: 0

Международный день «спасибо» отмечают 11 января. С каждым годом все больше стран и людей присоединяется к празднованию этого дня.

Молодежь участвует в конкурсах и флешмобах, на плакатах и открытках пишут «спасибо» на разных языках, обмениваются подарками, не забывая благодарить друг друга, пишет calend.ru.

Во многих туристических путеводителях и наставлениях туристам часто указывается: слово «спасибо», произнесенное даже с акцентом на языке страны пребывания, повышает скорость, качество обслуживания и помогает наладить спокойный и приятный отдых.

Считается, что русское слово «спасибо» родилось в XVI веке из часто произносимого словосочетания «спаси Бог». Издавна существовало очень мудрое поверье — не произноси слова благодарности в состоянии раздражения.

Интересно, что и корни английского аналога — Тhank you — также уходят гораздо глубже. Это говорит о том, что и русское «спасибо», и «спасибо», произнесенные практически на всех языках мира, имели и имеют чрезвычайно важное значение для культуры любого народа.

Известно, что староверы не используют слово «спасибо», они избегают его в своей речи, поскольку считают, что это слово родилось из словосочетания «спаси Бай». Бай — это имя одного из языческих богов.

Психологи уверены, что слова благодарности — это «устные поглаживания», которые способны успокоить.

Теги: #праздник
Источник: Псковская Лента Новостей
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