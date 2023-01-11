Общество

Треть россиян не против сокращения новогодних каникул - опрос

Около трети опрошенных россиян (36%) не против сокращения новогодних выходных, из них 46% нечем заняться в праздники, 22% не любят зимнюю погоду, еще 17% по долгу службы работают в эти дни, говорится в исследовании, проведенном компанией Rambler&Co.

«К длинным январским выходным у 64% респондентов положительное отношение, а 36% не против отдыхать поменьше. Поклонники каникул любят их за возможность расслабиться и отвлечься (46%), провести время с семьей (32%), возвращение к отложенным делам (15%), зимние развлечения (7%)», - привод текст исследования РИА Новости.

Отмечается, что россияне, которым праздники кажутся слишком долгими, не знают, чем заняться (46%), не любят зимнюю погоду (22%), а некоторые по долгу службы работают (17%) или начинают скучать по работе (15%).

«Почти две трети опрошенных россиян (63%) не покидали место жительства во время длинных январских выходных, 23% посетили родной город внутри страны, 6% отправились за рубеж, 5% выбрали туризм по России, 3% сменили несколько локаций за праздничные дни», - сообщается в исследовании.

Новый год традиционно остается семейным праздником – 71% респондентов встретили его в кругу родных, 13% сознательно были одни, 11% – вдвоем с любимым человеком, 5% отмечали с друзьями.

«В этом году респонденты (40%) в основном не выделяли отдельного бюджета на январские выходные и тратили деньги только на организацию новогодней ночи. Остальные же запланировали и дальнейший отдых: так, 18% потратили на "каникулах" от 5 до 10 тысяч рублей, 14% – от 11 до 20 тысяч, 12% выделяли до 5 тысяч рублей. Каждый десятый (10%) потратил на длинных выходных более 30 тысяч и 6% – от 21 до 30 тысяч рублей», - добавили в компании.

Исследование проходило на медиаресурсах Rambler&Co с 1 по 9 января, его охват составил 353 тысячи интернет-пользователей.